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كونتي يهاجم الصحافة الإيطالية: عليهم الشعور بالخجل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كونتي يهاجم الصحافة الإيطالية: عليهم الشعور بالخجل


وكالات / سما /

شن الإيطالي أنطونيو كونتي هجوماً على الصحافة الإيطالية، بسبب ما فعلته صحيفة “كوريري ديلو سبورت” التي نشرت تعليقاً لأحد المشجعين يبدي سعادته لسقوط إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، وموجهاً عبارات استنقصت من المدرب.

وأثار إنتر ميلان الجدل عندما ألغى مؤتمر كونتي الصحفي لمواجهة فيورنتينا بسبب ما فعلته الصحيفة الإيطالية.

وسقط إنتر ميلان أمس الأحد بالتعادل (1-1) مع فيورنتينا ضمن الجولة 16 من الدوري الإيطالي، لتصبح الصدارة بالشراكة بينه وبين يوفنتوس.

وقال كونتي بعد المباراة “يتم التعامل مع القضية من قبل المحامين، لم يكن خياري بل خيار إنتر ميلان الذي أخذ الأمر شخصياً”.

وطالبت نقابة الصحفيين الإيطاليين ببيان اعتذار من كونتي على ابعاد الصحفيين عن المؤتمر، ليرد “يجب أن يكون هنالك احترام، من المفاجئ أن تطالبني النقابة بالاعتذار، عليهم الخجل من أنفسهم”.

وختم “يجب وضع مكابح لمجرد أن شخص يمتلك قلماً ويتمكن من كتابة ما يريد، النادي يريد البحث حول الرسالة ومعرفة إذا كانت مزيفة أم لا”.

#أنطونيو كونتي

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