فيديو.. مانشستر سيتي يدك حصون آرسنال بثلاثية ويزحف نحو الوصافة

وكالات / سما /

عمق مانشستر سيتي جراح مضيفه أرسنال بالفوز عليه 3-0 مساء الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أهداف مانشستر سيتي، كيفن دي بروين (2 و40) ورحيم سترلينج (15).

ورفع مانشستر سيتي رصيده بهذا الفوز إلى 35 نقطة، بفارق 4 نقاط وراء ليستر سيتي صاحب المركز الثاني، بيد أنه مايزال يبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، فيما استقر رصيد أرسنال عند 22 نقطة بالمركز التاسع.

وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا، بعض التغييرات على فريقه، فشارك الإنجليزي الشاب فيل فودين أساسيا في خط الوسط، ولعب الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي في عمق الدفاع، وتواجد بنجامين مندي كظهير أيسر على حساب أنجيلينو، وتواصل غياب المهاجم الأرجنتيني المصاب سيرجيو أجويرو.

أما أرسنال، فجلس مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت على دكة الاحتياطيين، بعدما لجأ المدرب المؤقت فريدي ليونبرج إلى إشراك البرازيلي الشاب جارييل مارتينيلي.

ولم يمهل مانشستر سيتي منافسه سوى دقيقتين، حتى افتتح التسجيل، عندما انطلق المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس بالكرة من الناحية اليمنى، قبل أن يعكسها أرضية نحو المندفع كيفن دي بروين الذي سددها بعنف في الزاوية العليا اليسرى لمرمى أرسنال.

وقطع إيدرسون حارس سيتي عرضية من مارتينيلي، لتصل الكرة إلى الظهير أينسلي مايتلاند نايلز، الذي سددها في أحد المدافعين بالدقيقة الثامنة.

وسرعان ما أضاف مانشستر سيتي الهدف الثاني في الدقيقة 15، عن طريق سترلينج بعد عبور مميز لدي بروين في الناحية اليسرى، ليمرر كرة للدولي الإنجليزي الخالي من الرقابة الذي لم يجد أي صعوبة في إكمالها بالشباك من مسافة قريبة.

وجرب رودري لاعب وسط مانشستر سيتي حظه بتسديدة قوية علت المرمى في الدقيقة 23، وانطلق مارتينيلي بسرعة قبل أن يمرر كرة إلى لاعب الوسط ماتيو جوندوزي الذي سددها لترتد من مدافع بالدقيقة 27.

وفي وقت خرج فيه ظهير أرسنال سياد كولاسيناتش من الملعب مصابا، ليحضر بوكايو ساكا نفسه للدخول مكانه، عزز سيتي تقدمه بهدف ثالث في الدقيقة 40، عندما شق فودين طريقه بين مدافع أرسنال قبل أن يمرر إلى فودين الذي سدد الكرة أرضية في الزاوية السفلى لمرمى الحارس بيرند لينو.

وكاد دي بروين يسجل الهدف الثالث له في المباراة بالدقيقة 42، عندما استقبل الكرة قبل أن يطلقها قوية، أبعدها الحارس لينو لترتد بعد ذلك من القائم الأيسر.

بداية أرسنال في الشوط الثاني كانت سريعة، فرفع مايتلاند نايلز كرة عرضية على رأس المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الذي مرت محاولته بجانب القائم في الدقيقة 47.

ومن هجمة مرتدة، تبادل لاعبو سيتي الكرة حتى وصلت إلى جيسوس الذي سددها بيمناه مباشرة بجانب المرمى من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 52.

ودخل برناردو سيلفا إلى تشكيلة مانشستر سيتي على حساب فودين، فيما أجرى أرسنال تبديله الثاني بدول إميل سميث رو مكان أوزيل الذي عبر عن غضبه من التبديل.

وأنقذ لينو مرماه من هدف في الدقيقة 64، عندما أغلق الزاوية على المنفرد جيسوس، وانطلق دي بروين بهجمة مرتدة في الدقيقة 68، وفضل التسديد على التمرير لترتد تسديدته من قدم المدافع اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بالدقيقة 68.

ودخل الجزائري رياض محرز إلى تشكيلة سيتي بدلا من جوندوجان، ووصل أوباميانج إلى تمريرة بينية من جوندوزي لكنه سدد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 75.

ومر ربع الساعة الأخير هادئا، ومرر سترلينج كرة إلى محرز الذي تصدى لينو لمحاولته في الدقيقة 87، قبل أن يتلقى سترلينج تمريرة من دي بروين، ليسدد بجانب القائم البعيد في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.