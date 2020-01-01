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لاوتارو مارتينيز و باريديس ضمن أهداف مانشستر يونايتد

الإثنين 16 ديسمبر 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لاوتارو مارتينيز و باريديس ضمن أهداف مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

يستعد مانشستر يونايتد لسوق الانتقالات الشتوي في يناير لإضافة بعض التدعيمات لفريق المدرب أولي جونار سولشاير لأجل حصد مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا العام القادم.

ويعمل الريد ديفلز على جميع الجهات، من حيث استهداف بعض الأسماء للقدوم في الشتاء أو حتى في الصيف القادم.

وأشارت صحيفة ميرور الإنجليزية أن المدرب النرويجي يضع لاوتارو مارتينيز هداف إنتر ميلان وكذلك مواطنه الأرجنتيني لياندرو باريديس ضمن أهدافه المستقبلية.

وأوضحت الصحيفة الإنجليزية أن المان يونايتد يتابع أداء المهاجم الأرجنتيني مارتينيز مع فريق إنتر ميلان وذلك بعد أن أظهر تطوراً كبيراً وسجل 13 هدفاً إضافة إلى صناعته 3 أهداف أخرى في 21 ظهور في جميع المسابقات هذا الموسم.

كذلك أبدى سولشاير إعجابه بلاعب الوسط الأرجنتيني باريديس والذي يبدو قريباً من الرحيل عن باريس سان جيرمان.

ولم يعد باريديس ضمن حسابات المدرب توماس توخيل في الآونة الأخيرة، ولذلك فإن النادي الإنجليزي يُفكر في تقديم عرض لشراء اللاعب الذي اشتراه باريس بمبلغ 36 مليون جنيه إسترليني في يناير 2019.

وظهر باريديس مع باريس في 9 مناسبات فقط في الدوري الفرنسي كما شارك في مباراتين في دوري أبطل أوروبا وهو ما يجعله يرغب في الانتقال إلى نادٍ جديد.

#لاوتارو مارتينيز #مانشستر يونايتد

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