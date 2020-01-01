الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين من بلدتي إذنا وبيت كاحل، ومخيم العروب، في الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، ونفذت عملية دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، واعتقلت كلا من رائد سالم خليل العطاونة (19 عاما)، وقسم هيثم عصافرة (19عاما)، وأسيد صبري زهور، ونقلتهم الى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت محمد عبد الكريم فرج الله (34 عاما)، ومروان هديب عوض (40 عاما).

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهمتها مخيم العروب شمال الخليل، الشقيقين حسام ومنجد احمد البدوي، ومعن نايف البدوي.