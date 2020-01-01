  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثمانية مواطنين من الخليل

الإثنين 16 ديسمبر 2019 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين من بلدتي إذنا وبيت كاحل، ومخيم العروب، في الخليل.

وقالت مصادر أمنية ، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، ونفذت عملية دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، واعتقلت كلا من رائد سالم خليل العطاونة (19 عاما)، وقسم هيثم عصافرة (19عاما)، وأسيد صبري زهور، ونقلتهم الى جهة غير معلومة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت محمد عبد الكريم فرج الله (34 عاما)، ومروان هديب عوض (40 عاما).

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهمتها مخيم العروب شمال الخليل، الشقيقين حسام ومنجد احمد البدوي، ومعن نايف البدوي.

 
#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الطريقة الوحيدة والحل الأمثل لإنهاء قضية غزة هو كالتالي ..

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

صور... جيش الاحتلال يتخذ اجراءً أمنياً جديداً على حدود قطاع غزة

كهرباء غزة توضح طبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا

حصانة مرتقبة لنتنياهو وليفني تدرس العودة للحياة السياسية

الأخبار الرئيسية

47983

إسرائيل تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا منها

ضابط إسرائيلي : أساليب القتال ضد الأنفاق لم تعد ناجعة

غزة : توجه فصائلي لتنظيم مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية فقط

ضابط إسرائيلي : لهذه الاسباب .. حماس ليست متشجعة لإبرام تهدئة بعيدة المدى

الزهار

سنقبل بنتائجها مهما كانت.. الزهار: الانتخابات ليست غاية وإنما وسيلة لتقوية برنامج المقاومة