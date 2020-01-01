الاحتلال يعتقل 22 مواطنا على الأقل من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 22 مواطنا على الأقل من الضفة.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من ضاحية شويكة وبلدة دير الغصون شمالا.

وذكر شهود عيان ، أن المعتقلين هم: مجد عبد السلام الجندب من دير الغصون، ورمزي نعالـوة، ويوسف مهنا، ومعتصم تيسير عليان، وصلاح دحيلية، وعبد الله ناصر، وهيثم ناصر، وعبد الله مهداوي، وأحمد اكبارية عقب مداهمة منازلهم، وجميعهم من ضاحية شويكة.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين حكم مجاهد أبو رومي، وسياف نضال أبو رومي، بعد أن داهمت منزليهما في بلدة العيزرية جنوب شرق المدينة.

يشار أن الشابين أبو رومي هما أبناء عم الشهيد نسيم مكافح أبو رومي (14 عاماً) الذي استشهد منتصف شهر آب الماضي إثر إطلاق النار عليه عند باب السلسلة – أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وفي البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد المحسيري بعد ان داهمت منزله بحي البالوع في المدينة.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت قبل عدة أيام المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، وتمركزت في محيط دائرة السير، واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة في عدد من المحال، ما أدى الى اندلاع مواجهات، أصيب خلالها شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمر عبد اللطيف من قرية تل غرب المدينة، والشاب حسام ماهر منصور (19 عاما)، من قرية تلفيت جنوب شرق المدينة، بعد ان داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، من بلدة بيت كاحل شمال غرب المدينة، رائد سالم خليل العطاونة (19 عاما)، وقسم هيثم عصافرة (19عاما)، وأسيد صبري زهور.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدة إذنا غرب الخليل، واعتقلت محمد عبد الكريم فرج الله (34 عاما)، ومروان هديب عوض (40 عاما).

واعتقلت قوات الاحتلال خلال مداهمتها مخيم العروب شمال الخليل، الشقيقين حسام ومنجد احمد البدوي، ومعن نايف البدوي.