سفارتنا بالقاهرة: مغادرة 650 معتمرا من قطاع غزة إلى الأراضي المقدسة

غزة / سما /

أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، عن مغادرة 650 من معتمري قطاع غزة على 3 رحلات متتالية مساء أمس الأحد حتى فجر اليوم الاثنين عبر مطار القاهرة الدولي إلى المملكة العربية السعودية، ضمن رحلات العمرة لأهالي القطاع للموسم الحالي.

وأكد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، أنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس تمكنت دولة فلسطين من بدء تيسير رحلات العمرة لأبناء المحافظات الجنوبية لتمكين أهلنا من أداء مناسك العمرة، مشيراً الى أن السفارة أفرزت خلية عمل من طاقمها لإنجاز موسم العمرة والقيام بكافة الترتيبات اللوجستية والمتعلقة باصدار التأشيرات بالتعاون مع القنصلية السعودية بالسويس، والاسكندرية، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وكافة جهات الاختصاص في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية الشقيقة .

وأعرب السفير اللوح عن شكره للحكومة والأجهزة الأمنية المصرية المعنية على جهودها الكبيرة والتسهيلات التي تقدمها لتمكين أبناء شعبنا في قطاع غزة من السفر لأداء العمرة.