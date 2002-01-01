  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إسرائيل تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا منها

الإثنين 16 ديسمبر 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا منها


القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الاثنين، عن المشروع السري الذي تقوم به إسرائيل منذ عامين، لتعويض أموال اليهود بالدول العربية وإيران.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل بدأت منذ عامين، بالتفاوض مع بعض الدول العربية، لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا من هذه الدول. 

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن إسرائيل قدرت قيمة هذه الأموال والممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية، بقيمة 150 مليار دولار، وستطالب بتعويضها. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية تقدير الأموال بدأت بالعام 2002، وتم إقرار قانون المطالبة بتعويض يهود الدول العربية بالعام 2010، وبدأت المفاوضات مع الدول العربية بالعام 2017.

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الطريقة الوحيدة والحل الأمثل لإنهاء قضية غزة هو كالتالي ..

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

صور... جيش الاحتلال يتخذ اجراءً أمنياً جديداً على حدود قطاع غزة

كهرباء غزة توضح طبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا

حصانة مرتقبة لنتنياهو وليفني تدرس العودة للحياة السياسية

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي : أساليب القتال ضد الأنفاق لم تعد ناجعة

غزة : توجه فصائلي لتنظيم مسيرات العودة بالمناسبات الوطنية فقط

ضابط إسرائيلي : لهذه الاسباب .. حماس ليست متشجعة لإبرام تهدئة بعيدة المدى

الزهار

سنقبل بنتائجها مهما كانت.. الزهار: الانتخابات ليست غاية وإنما وسيلة لتقوية برنامج المقاومة

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة