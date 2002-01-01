إسرائيل تتفاوض مع بعض الدول العربية لدفع تعويضات عن ممتلكات اليهود الذين هاجروا منها

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، صباح اليوم الاثنين، عن المشروع السري الذي تقوم به إسرائيل منذ عامين، لتعويض أموال اليهود بالدول العربية وإيران.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن إسرائيل بدأت منذ عامين، بالتفاوض مع بعض الدول العربية، لدفع تعويضات عن أموال وممتلكات اليهود الذين هاجروا من هذه الدول.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم، إن إسرائيل قدرت قيمة هذه الأموال والممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية، بقيمة 150 مليار دولار، وستطالب بتعويضها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عملية تقدير الأموال بدأت بالعام 2002، وتم إقرار قانون المطالبة بتعويض يهود الدول العربية بالعام 2010، وبدأت المفاوضات مع الدول العربية بالعام 2017.