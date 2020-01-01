الاحتلال يطلق نيرانه وسط القطاع وجنوبه

غزة / سما /

أطلقت قوات الاحتلال النار وعددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح الاثنين، تجاه المناطق المحاذية للسياج الأمني، شرقي المحافظة الوسطى والجنوبية من قطاع غزة.

وقام جنود الاحتلال باطلاق عدد من قنابل الغاز، تجاه صيادي عصافير، قرب السياج الأمني، في محيط بوابة "النسر" شرقي بلدة جحر الديك وسط القطاع؛ ما أجبرهم على الانسحاب من المكان.

وتزامن مع إطلاق نار مُكثف من آلية عسكرية إسرائيلية، تتمركز داخل السياج الأمني، قرب بوابة "المطبق" شرق مدينة رفح، جنوبي القطاع، تجاه الأراضي الزراعية، ومحيط بعض صيادي العصافير؛ ما أجبرهم أيضًا على الانسحاب من المكان.