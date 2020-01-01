إردوغان يهدّد بإغلاق قاعدتين للولايات المتحدة في تركيا

وكالات

هدّد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، مساء الأحد، بأنه قد يغلق "إذا اقتضت الضرورة" قاعدتين عسكريتين إستراتيجيتين تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا، وذلك على خلفية تصاعد التوتر بين أنقرة وواشنطن.

وقال الرئيس التركي خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "خبر" الموالية للحكومة "إذا اقتضت الضرورة يمكننا أن نغلق إنجرليك ويمكننا أن نغلق كوريجيك". وإنجرليك وكوريجيك قاعدتان عسكريتان تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا.

وهدّدت تركيا مرارا بإغلاق هاتين القاعدتين العسكريتين، وعادة ما تلوّح باتّخاذ هذا القرار عند كل توتر دبلوماسي بين أنقرة وواشنطن.

ويستخدم سلاح الجو الأميركي قاعدة إنجرليك الواقعة في جنوب تركيا في إطار مكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سورية، بينما تضم قاعدة كوريجيك الواقعة في جنوب شرق البلاد محطة رادار كبرى لحلف شمال الأطلسي.

وأكد إردوغان أن تركيا "لن تقف مكتوفة الأيدي" في الوقت الذي تتخذ فيه الولايات المتحدة إجراءات ضدها. وقال: "لم لا، هؤلاء أقدموا على فعل كهذا، ونحن بالطبع لن نبقى مكتوفي الأيدي"، وشدد على أن تركيا قد تغلق القاعدتين الأميركيتين "إذا استدعت الضرورة وعندما يحين الوقت المناسب".

واعتبر إردوغان أن قرار مجلس الشيوخ الأميركي المتعلق بالإبادة الأرمنية المزعومة هو "خطوة سياسية بحتة لا وزن لها". وأشار، في هذا الخصوص، إلى أن الاستقطاب في السياسة الداخلية بالولايات المتحدة انعكس سلبا على تركيا.

وأوضح أن بعض الجهات الأميركية، على سبيل المثال، تستغل المستجدات المتعلقة بتركيا من أجل إضعاف الرئيس دونالد ترامب. وشدّد على أن قرار مجلس الشيوخ لا ينسجم مع روح التحالف بين تركيا والولايات المتحدة، ويتعارض مع التفاهم الموقع بين البلدين في 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حول الشأن السوري.

ولم يستبعد إردوغان احتمال تبني البرلمان التركي قرارات ردا على قرار مجلس الشيوخ الأميركي. وأضاف: "ألا نستطيع الحديث عن قضية الهنود الحمر في الولايات المتحدة؟.. التاريخ المتعلق بالهنود الحمر وصمة عار على جبين الولايات المتحدة".

وأضاف الرئيس التركي: "المسألة تتلخص، أنه في حال فُرضت عقوبات ضدنا، فسنرد في إطار المعاملة بالمثل"؛ محذرا الولايات المتحدة من اتخاذ إجراءات بحق تركيا لا يمكن إصلاحها.

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، قد تطرّق هذا الأسبوع إلى وضع هاتين القاعدتين، مشيرا إلى أن قرار إغلاقهما يمكن أن "يُطرح على الطاولة" ردا على أي عقوبات قد تفرضها الولايات المتحدة على تركيا.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها صواريخ روسية من نوع إس 400 على الرغم من تحذيرات واشنطن من عواقب هذا الأمر.

والأربعاء تبنّت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح قانون يدعمه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، يلحظ فرض عقوبات قاسية على تركيا ومسؤوليها على خلفية صفقة شراء صواريخ إس 400 والهجوم على شمال سورية. والخميس زاد مجلس الشيوخ الطين بلّة بتبنّيه بالإجماع نصًا "من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا".