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ساعر : "حل الدولتين وَهم"

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر : "حل الدولتين وَهم"


القدس المحتلة / سما /

هاجم جدعون ساعر منافسه على رئاسة حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، واتهمه بأنه شارك في وهم حل الدولتين عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين" زاعماً ان نتنياهو "قدم تنازلات لا نهاية لها للرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأوضح ساعر في تصريحات نقلها موقع "يديعوت أحرونوت، "في جميع أنحاء العالم يقولون إن حل الدولتين يظل طريقًا إلى اتفاق، لكن يجب أن أخبركم - هذا ليس موقفًا يساعد أي شخص، لأن هذا الحل ليس حلاً حقًا، إنه وهمٌ، وينقل من فشل إلى فشل منذ أكثر من 81 عامًا".

واضاف أن نتنياهو شارك في "وهم حل الدولتين عن طريق التفاوض مع الفلسطينيين، لكن الفلسطينيين لم يجلسوا بجدية خلال المفاوضات".

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