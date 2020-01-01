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ارتفاع على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع القادم

الإثنين 16 ديسمبر 2019 07:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع على درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع القادم


رام الله / سما /

 توقع الراصد الجوي داود الطروة أن تتأثر فلسطين والمنطقة اعتبارا من يوم الاثنين وحتى منتصف الأسبوع القادم بمرتفع جوي في طبقات الجو كافة، يؤدي إلى استقرار الأجواء وارتفاع درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء باردة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، على أن تتأثر فلسطين بمنخفض جوي بعد ذلك.

وأضاف الراصد الجوي أن درجات الحرارة سترتفع يوم الاثنين، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسجل العظمى في القدس 15 والصغرى9

وفي يوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسجل العظمى في القدس 16 والصغرى 9

وفي يوم الأربعاء لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسجل العظمى في القدس 16 والصغرى9

وفي يوم الخميس لا يطرأ تغير كبير على درجات الحرارة، ويكون الطقس غالباً صافٍ، ومائلاً للبرودة نهاراً، وبارداً ليلاً، وتسجل العظمى في مدينة القدس 16 والصغرى 9.

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