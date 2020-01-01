  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

وفد إسرائيلي يتوجه إلى الإمارات للمشاركة بمؤتمر لمكافحة الفساد

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد إسرائيلي يتوجه إلى الإمارات للمشاركة بمؤتمر لمكافحة الفساد


القدس المحتلة / سما /

 أفاد تقرير إسرائيلي بأن وفدا رفيعاً من وزارة العدل الإسرائيلية توجه اليوم الأحد إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي للمشاركة في مؤتمر دولي لمكافحة الفساد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، على موقعها الإلكتروني، أن الوفد تترأسه نائبة النائب العام دينا زيلبر، ويضم مسؤولين رفيعي المستوى من القسم الجنائي والدولي بمكتب الادعاء العام الاسرائيلي.

ومن المقرر أن ينطلق غدا في أبوظبي المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وتستمر فعاليات المؤتمر خمسة أيام.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يستقطب الحدث نحو ثلاثة آلاف مشارك من 185 دولة، ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

الأكثر قراءة اليوم

ديختر: الطريقة الوحيدة والحل الأمثل لإنهاء قضية غزة هو كالتالي ..

تقرير : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

هآرتس تنشر مقابلة مع اثنين من الضباط الإسرائيليين تحدثا عن الهجمات التي يتم شنها في غزة

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

مصادر تؤكد : العمادي يصل غزة الثلاثاء

هيرست : غزة غير قابلة للعيش في 2020 وهذا دور إسرائيل

صور... جيش الاحتلال يتخذ اجراءً أمنياً جديداً على حدود قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

الزهار

سنقبل بنتائجها مهما كانت.. الزهار: الانتخابات ليست غاية وإنما وسيلة لتقوية برنامج المقاومة

مصادر: تجديد المنحة القطرية الـ100 دولار للعام المقبل 2020 بكشوفات جديدة..

مشعل

هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

زاوري

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

ابو الغيط

شاهد.. أبو الغيط: القضية الفلسطينية ضاعت.. وغياب الدولة الوطنية أدى إلى فتح شهية دول الجوار