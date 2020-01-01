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رئيس وزراء قطر الأسبق: قريبا ستطلق صفقة القرن

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس وزراء قطر الأسبق: قريبا ستطلق صفقة القرن


الدوحة /سما/

قال رئيس وزراء قطر الأسبق، حمد بن جاسم، أن خطة السلام الأمريكية بين الإسرائيليين والفلسطينيين "صفقة القرن" قد تطرح في المستقبل القريب، داعيا الجامعة العربية إلى الاستعداد لذلك.

وأكد الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" مساء السبت أنه من "المتوقع أن يتم الإعلان عن "صفقة القرن" في العام المقبل، في حال بقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منصبه"، مضيفا: "أتمنى من الجامعة العربية أن تكون مستعدة برؤية موحدة للتعامل مع هذه المبادرة التي قد لا تكون في صالح القضية الفلسطينية".

ودعا بن جاسم إلى إعادة إحياء اللجنة العربية الخاصة بمتابعة القضية الفلسطينية التي كانت تتعامل مع جميع المبادرات والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة مطلوبة لـ"وضع رؤية عربية تحفظ الحقوق الفلسطينية وتحصنها من الصفقات الجانبية".

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