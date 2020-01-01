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الضابطة الجمركية تضبط معملاً لتصنيع المعسل غير القانوني في رام الله

الأحد 15 ديسمبر 2019 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضابطة الجمركية تضبط معملاً لتصنيع المعسل غير القانوني في رام الله


رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، بأن جهاز الضابطة الجمركية في مدينة رام الله تمكن مساء اليوم الأحد، بمساندة من جهاز الاستخبارات العسكرية من ضبط معملاً لتصنيع وتعبئة المعسل غير القانوني والمغشوش. 

وأوضح البيان، بأن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة للجهاز أفادت بوجود معملاً لتصنيع المعسل غير القانوني داخل شقة سكنية في مدينة رام الله، إذ تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، والتوجه إلى المكان بمساندة من جهاز الاستخبارات، وضبط المعمل. 

وأضاف البيان، بأنه جرى ضبط داخل المعمل 50 كيلو معسل وتمباك، و24 لتر اصنص، ومعدات التصنيع والتغليف، وملصقات تزوير. واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً.

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