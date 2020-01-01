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قطر تتبرع للأونروا بمبلغ 20.7 مليون دولار

الأحد 15 ديسمبر 2019 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تتبرع للأونروا بمبلغ 20.7 مليون دولار


غزة / سما /

 وقع صندوق قطر للتنمية ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الأحد، اتفاقية في العاصة القطرية الدوحة، تتبرع دولة قطر بموجبها بمبلغ 20.7 مليون دولار، وذلك على هامش فعاليات منتدى الدوحة.

وتهدف هذه المساهمة، وفق بيان صادر عن "الأونروا"، إلى حماية سبل وصول الخدمات الأساسية للفلسطينيين المتضررين من النزاع في سوريا.

وجاء في البيان إنه "مع هذا الدعم السخي، يصل إجمالي الدعم المقدم من قبل الصندوق لمنظمة الأونروا خلال عام 2019 الى 40 مليون دولار".

ووقع الاتفاقية عن الجانب القطري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية خليفة بن جاسم الكواري، وعن "الأونروا" القائم بأعمال المفوض العام كريستيان سوندرز.

وسيتم توظيف مبلغ التبرع مباشرة بهدف استدامة خدمات الوكالة التربوية والحفاظ على تقديم دورات التعليم والتدريب المهني والتقني للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وخدمات التعليم الأساسي للطلاب، ودعم تقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ445,000 لاجئ فلسطيني في سوريا.

وقال سوندرز :"إن دولة قطر وصندوق قطر للتنمية يظهران مرة أخرى التزامهما بدعم لاجئي فلسطين. يأتي هذا التبرع السخي لعمليات الأونروا وأنشطتها في سوريا في وقت يمثل تحديا ماليا شديدا للوكالة. نحن ممتنون حقًا لهذا التمويل الإضافي ونتطلع إلى زيادة توسيع التعاون بين الأونروا ودولة قطر وصندوق قطر للتنمية في عام 2020 والسنوات المقبلة".

من جانبه، قال الكواري إن "هذه الاتفاقية تعد تأكيدا على موقف دولة قطر الثابت والراسخ إزاء القضية الفلسطينية، واهتمام دولة قطر بشكل خاص بقطاع التعليم والصحة إيماناً منها بأهميتهم ودورهم في بناء حياة كريمة للأشقاء في فلسطين".

وأضاف أن "دولة قطر، تحت ظل قيادتها الرشيدة، بذلت جهودا تنموية وإنسانية من أجل خدمة الشعب الفلسطيني في شتى القطاعات، بصورة مستدامة".

وتابع: "ندعم الدور المحوري الذي تقوم به وكالة الغوث، وواثقين بقدرة الأونروا على استخدام هذه الموارد".

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