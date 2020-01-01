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الإفراج عن الأسير سلطان خلوف من برقين بعد خوضه إضرابا عن الطعام لـ67 يوما

الأحد 15 ديسمبر 2019 09:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإفراج عن الأسير سلطان خلوف من برقين بعد خوضه إضرابا عن الطعام لـ67 يوما


جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير سلطان خلوف (38 عامًا) من بلدة برقين جنوب غرب جنين، بعد اعتقال إداري استمر قرابة ستة شهور، خاض خلاله إضرابا عن الطعام استمر لمدة 67 يوما، انتهى في 22 أيلول الماضي بعد التوصل لاتفاق يقضي بالإفراج عنه.

وكان في استقبال الأسير المحرر خلوف على حاجز الجلمة، ذووه وفعاليات وقوى أهالي بلدة برقين.

وناشد الأسير المحرر خلوف، كافة المؤسسات الدولية وأحرار العالم الوقوف إلى جانب الأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون شتى أنواع التعذيب النفسي والجسدي، من خلال مواصلة سياسة العزل، والاقتحامات وتفتيش الأقسام.

ويشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خلوف في الثامن من تموز الماضي وحولته إلى الاعتقال الإداري، وهو أسير سابق أمضى أكثر من أربعة أعوام في سجون الاحتلال.

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