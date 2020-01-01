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"التعاون الإسلامي" ترحب بتجديد تفويض "الأونروا"

الأحد 15 ديسمبر 2019 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعاون الإسلامي" ترحب بتجديد تفويض "الأونروا"


جدة /سما/

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتصويت لصالح جملة من مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا سيما القرار الخاص بتجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لثلاث سنوات مقبلة، الذي تم اعتماده بأغلبية ساحقة.

واعتبرت المنظمة، في بيان لها، اليوم الأحد، تجديد تفويض "الأونروا" التزاما وإجماعا دوليا على دعم حقوق الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين في العودة بناء على القرار 194.

وأثنى الأمين العام للمنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، على مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا في الوقت نفسه جميع الدول إلى ترجمة هذا الدعم السياسي بمساهمات مالية لتمكين "الأونروا" من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم حلا نهائيا وفقا للقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة.

كما رحب بتبني الجمعية العامة لقرار يتعلق بدعوة المنظمة كعضو مراقب إلى اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يعزز التعاون القائم بين المنظمة والوكالة، ويسهم في حشد مزيد من الدعم السياسي والمالي الذي تقدمه الدول الأعضاء في المنظمة لصالح اللاجئين الفلسطينيين.

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