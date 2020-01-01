حصانة مرتقبة لنتنياهو وليفني تدرس العودة للحياة السياسية

القدس المحتلة / سما /

وافقت اللجنة البرلمانية "المنظمة - العادية"، اليوم الأحد، على تشكيل لجنة الحصانة في الكنيست من أجل دراسة إمكانية منح بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي، الحصانة أمام القضاء، في ظل الاتهامات التي وجهت له بالفساد.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإن حزب أزرق - أبيض، اشترط أن يتم ذلك فقط بموافقة رئيس الكنيست بولي إدلشتاين، وبرأي قانون من المستشار القانوني للكنيست إيال ينون.

وشهدت الجلسة خلافات حادة بين أعضائها خاصةً من كتلة اليمين وحزب أزرق - أبيض.

وفي سياق متصل، قالت مصادر من حزب اليمين الجديد إن الكتلة اليمينية ستحصد 61 مقعدًا في الانتخابات المقبلة.

ويأتي ذلك في وقت أعلن حزبي العمل وجيشر أنها سينافسان في الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة.

فيما ذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن تسيبي ليفني زعيمة حزب كاديما سابقًا، والتي اعتزلت الحياة السياسية قبل الانتخابات الأخيرة، تدرس إمكانية العودة من بوابة حزب أزرق - أبيض، لتنافس في الانتخابات المقبلة.