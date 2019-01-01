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القاهرة: بحث إطلاق مرصد لمواجهة حملات التشوية المتعمدة للقضية الفلسطينية

الأحد 15 ديسمبر 2019 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT


القاهرة /سما/

 بحث وكيل وزارة الإعلام يوسف المحمود، مع الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الأعلام والاتصال بالجامعة العربية قيس العزاوي، ومدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وزير مفوض فوزي الغويل، سبل إطلاق مرصد خاص لمواجهة حملات التشوية المتعمدة للقضية الفلسطينية، على أن تكون جزءا من خطة التحرك الإعلامي العربي الخارجية.

وقال المحمود في تصريح له عقب اللقاء الذي عقد في مقر الجامعة اليوم الاحد، إن المرصد سيسعى إلى وضع حد لتسرب روايات مضادة تساهم في تشويه صورة فلسطين، وتمرر خطابا حافلا بالزيف، وتُكرس  للأسف تغيير مكانة قضية فلسطين، والتناغم مع ما تختلقه دول الاحتلال من مزاعم.

وأضاف ان إدراج المرصد في سياق خطة التحرك الإعلامية العربية الموحدة، يترجم قرار مجلس وزراء الإعلام العرب اعتبار فلسطين المنطلق الرئيس للخطة، بجوار التصدي للإرهاب ووسم العروبة والإسلام به، وتصحيح الصورة النمطية للاستشراق الاستعماري حول العرب.

وأكد المحمود أن مقر المرصد حال تدشينه سيكون في فلسطين، وستسبقه خطة تنفيذية وفنية وتشغيلة لضمان تحقيق أهدافه المرجوة، وينسجم مع اختيار فلسطين عضوًا في الفريق المصغر لترجمة خطة التحرك الإعلامي العربي الخارجية بجانب السعودية، وتونس، واليمن، والبحرين.

بدورهما، أكد العزاوي والغويل مركزية فلسطين وقضيتها، وضرورة وقف التشويه المتعمد لها، وأشارا إلى حراك إعلامي منتظر يساند القدس ويعزز مكانتها باعتبارها عاصمة دائمة للإعلام العربي، ويرفض الاستهداف الإسرائيلي الذي تتعرض له، خاصة الاعتداءات التي طالت تلفزيون فلسطين مؤخرًا.

وأضاف ان لجانًا فنية ستشرع في وضع خطط تنفيذية لخطة التحرك، وما يتضمنه من مرصدين الأول خاص بالتحرك الخارجي وتبني رسائل تعكس قيم التسامح والحوار وقبول الآخر، وتهدم الصورة النمطية المتبناة من الغرب عن مجتمعاتنا وربطها بالإرهاب والتطرف، والثاني لفلسطين ووقف تشويه قضيتها، والنيل من مكانتها.

يذكر أن المحمود سيشارك يوم غد في الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، بمقر الجامعة.

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