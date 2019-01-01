فلسطين تشارك في اجتماعات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب

رام الله / سما /

شاركت وزارة التنمية الاجتماعية في الدورة ال39 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين، الذي بدأ اليوم الأحد، في العاصمة الأردنية عمان.

ويمثل وفد الوزارة، الوكيل المساعد لشؤون المديريات أنور حمام، ورئيس وحدة مجلس الوزراء بالوزارة عجاج عجاج .

وتخللت الجلسات مناقشة الموضوعات التي تخص العمل العربي المشترك في المجال الاجتماعي، خصوصا الإطار الاستراتيجي الاسترشادي للعمل التطوعي العربي، والإطار الاسترشادي لمهنة العمل الاجتماعي العربي، وكذلك الفقر متعدد الأبعاد، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية المستدامة 2030، ودعم المشروعات الاجتماعية في الدول الأعضاء.

كما تمت مناقشة مشاريع مقدمة من دولة فلسطين حول الرعاية المنزلية للأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإنشاء المركز العربي لدراسات التمكين الاقتصادي.

وقال حمام، يأتي هذا الاجتماع كتحضير للاجتماع الوزاري لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بدورته الـ39 والذي سيشارك فيه وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، يوم 17 الشهر الجاري، مشيرا الى أن دولة فلسطين حاضرة بكافل المحافل العربية والدولية، وتقدم المشاريع ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية .