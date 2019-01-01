العسيلي وسفير اليابان يبحثان إنشاء محطة معالجة المياه الصناعية في مدينة أريحا

رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي، اليوم الأحد، انشاء محطة معالجة مياه عادمة صناعية في مدينة اريحا الصناعية الزراعية بكلفة مليون ونصف المليون دولار بتمويل ياباني.

وبين الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية علي شعث، اهمية هذا المشروع في الحفاظ على مخرجات الصرف الصناعي لتكون مطابقة لمواصفات الصرف الصحي لمحطة المعالجة المركزية في محافظة اريحا والاغوار.

وبين علي شعث أنه يجري حاليا اعداد الدراسة الأولية لهذا المشروع عبر مؤسسات الأمم المتحدة بإشراف هيئة المدن والمناطق الصناعية.

في سياق آخر، ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، خلال ورشة عمل، تحديث استراتيجيتها القطاعية ضمن مساعي الحكومة لتوفير خدمات افضل للمواطنين، وتعزيز الصلة بين اجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

وبين مدير دائرة السياسات والإحصاء عزمي عبد الرحمن، ابرز الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في بناء مقومات الاقتصاد الفلسطيني المرتكزة على التنمية بالعناقيد، وتوفير فرص ملائمة، وبيئة استثمارية، وتعزيز الصناعة بما يمكن من الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي ويحقق الاستقلال الاقتصادي.