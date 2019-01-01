  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العسيلي وسفير اليابان يبحثان إنشاء محطة معالجة المياه الصناعية في مدينة أريحا

الأحد 15 ديسمبر 2019 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
العسيلي وسفير اليابان يبحثان إنشاء محطة معالجة المياه الصناعية في مدينة أريحا


رام الله / سما /

بحث وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، وسفير اليابان لدى دولة فلسطين ماسايوكي ماغوشي، اليوم الأحد، انشاء محطة معالجة مياه عادمة صناعية في مدينة اريحا الصناعية الزراعية بكلفة مليون ونصف المليون دولار بتمويل ياباني.

وبين الطرفان خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمدن الصناعية علي شعث، اهمية هذا المشروع في الحفاظ على مخرجات الصرف الصناعي لتكون مطابقة لمواصفات الصرف الصحي لمحطة المعالجة المركزية في محافظة اريحا والاغوار.

وبين علي شعث أنه يجري حاليا اعداد الدراسة الأولية لهذا المشروع عبر مؤسسات الأمم المتحدة بإشراف هيئة المدن والمناطق الصناعية.

في سياق آخر، ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص، خلال ورشة عمل، تحديث استراتيجيتها القطاعية ضمن مساعي الحكومة لتوفير خدمات افضل للمواطنين، وتعزيز الصلة بين اجندة السياسات الوطنية والاستراتيجيات القطاعية.

وبين مدير دائرة السياسات والإحصاء عزمي عبد الرحمن، ابرز الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في بناء مقومات الاقتصاد الفلسطيني المرتكزة على التنمية بالعناقيد، وتوفير فرص ملائمة، وبيئة استثمارية، وتعزيز الصناعة بما يمكن من الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الاسرائيلي ويحقق الاستقلال الاقتصادي.

الأكثر قراءة اليوم

بتنسيق مع إسرائيل.. مصدر امريكي : المشفى الأمريكي في غزة ضمن مخططات "صفقة ترامب"

تقرير : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

هآرتس تنشر مقابلة مع اثنين من الضباط الإسرائيليين تحدثا عن الهجمات التي يتم شنها في غزة

تفاصيل لقاء الرئيس التركي اردوغان بوفد من قيادة "حماس" برئاسة هنية في اسطنبول..

مصادر تؤكد : العمادي يصل غزة الثلاثاء

هيرست : غزة غير قابلة للعيش في 2020 وهذا دور إسرائيل

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

الأخبار الرئيسية

مشعل

هنية يصل الدوحة ويلتقي برئيس المكتب السياسي السابق لحماس

زاوري

تفاصيل جديدة حول اغتيال الشهيد الزواري بتونس.. واتهام السفير الفرنسي بالضلوع في العملية

ابو الغيط

شاهد.. أبو الغيط: القضية الفلسطينية ضاعت.. وغياب الدولة الوطنية أدى إلى فتح شهية دول الجوار

الرئيس عباس يجتمع مع نظيره المصري في شرم الشيخ

ديختر: الطريقة الوحيدة والحل الأمثل لإنهاء قضية غزة هو كالتالي ..