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خطة لزيادة عدد المصلين في المسجد الإبراهيمي

الأحد 15 ديسمبر 2019 06:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة لزيادة عدد المصلين في المسجد الإبراهيمي


الخليل / سما /

أعلن مسؤول حركة فتح في البلدة القديمة والأماكن المغلقة بالخليل مهند الجعبري، عن خطة عمل للحركة للستة شهور القادمة تهدف لزيادة عدد المصلين في الحرم الإبراهيمي وتشجيع التوجه له والحفاظ على هويته، لافتا إلى أنه سيتم إغلاق المساجد المحيطة يوم الجمعة لتكثيف التواجد في الحرم الابراهيمي الشريف.

وأوضح الجعبري في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاحد، أن خطة فتح تتضمن عرقلة التوسع الاستيطاني في البلدة القديمة بالخليل وتوفير الحماية لمنازل المواطنين المهددة بالاستيطان ، مشيرا إلى أنه تم تشكيل

لجان حماية للمصلين في الحرم تقوم بحمايتهم حتى الانتهاء من صلاتهم.

في السياق أكد الجعبري أن لقاءات ستعقد مع رؤساء البلديات لحث المواطنين على التوجه للحرم الابراهيمي، مشيرا في الاطار ذاته إلى ان حركة الشبيبة الطلابية لديها برنامج بهذا الخصوص.

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