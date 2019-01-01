تنفيذية المنظمة تجتمع الأحد المقبل لبحث تهويد القدس

رام الله / سما /

تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اجتماعا لها، الأحد المقبل، لمناقشة التحرك الفلسطيني على المستوى الدولي في ظل الاجراءات الاسرائيلية والأمريكية تجاه تهويد القدس المحتلة ومواصلة مصادرة الأراضي.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد، أنه سيتم التوجه مجددا لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومتابعة الاتصالات مع المحكمة الجنائية الدولية كما سيتم التواصل مجددا مع الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين لحثها على الاعتراف.