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جامعة النجاح تحصل على جائزتي الإنجاز والتميز لدعم التعليم

الأحد 15 ديسمبر 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة النجاح تحصل على جائزتي الإنجاز والتميز لدعم التعليم


نابلس / سما /

حصلت جامعة النجاح الوطنية على جائزتين من جوائز الفئة الأولى، من أصل عشر جوائز قدمتها وزارة التربية والتعليم خلال الحفل الذي اقيم في قصر رام الله الثقافي تحت رعاية الرئيس محمود عباس وبحضور رئيس الوزراء.

وتستهدف الجائزة في دورتها الحالية جميع العاملين في قطاع التعليم في المدارس والجامعات ومدارس وكالة الغوث والمدارس الخاصة، وهي المؤسسات التي قدمت مبادرات أثرت إيجاباً على المدارس الفلسطينية وتحسین نوعیة التعلیم والتعلم وجودتهما.

وخلال الحفل، حصل مركز التعلم الالكتروني على جائزة الانجاز والتميز لدعم التعليم لمبادرة الامن والامان على الانترنت التي أطلقها مركز التعلم الالكتروني في اليوم العالمي للامان على الانترنت عام 2018.

أما الجائزة الثانية، فقد حصلت عليها كلية العلوم التربوية واعداد المعلمين ممثلة بالدكتور سهيل صالحة، رئيس قسم المرحلة الاساسية بالكلية، عن مبادرة (ستيم فلسطين) التي عملت على تحقيق التكامل بين العلوم والرياضيات والهندسة والفنون من خلال إطلاق النادي الصيفي.

وخلال استقباله للفائزين بالجائزتين، قال رئيس الجامعة الدكتور ماهر النتشة أن هذا الفوز بالجائزتين من بين 1300 مشاركاً، يأتي استمراراً لدعم جهود التميز والابداع في الجامعة.

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