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كهرباء غزة توضح طبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا

الأحد 15 ديسمبر 2019 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
كهرباء غزة توضح طبيعة جدول التوزيع المعمول به حاليا


غزة / سما /

اعلنت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة ، مساء اليوم الأحد، عن جدول توزيع الكهرباء المعمول به حالياً في كافة محافظات القطاع.

وقالت الشركة إن جدول التوزيع ما يزال ثمان ساعات وصل وثمان قطع، مع نسبة عجر تصل من ساعتين ونصف الى ثلاث ساعات يومياً، بسبب انخفاض درجات الحرارة في مثل هذه الأوقات من العام، وفق ما أوردته وكالة "الرأي".

وأوضحت الشركة أن كميات الكهرباء المتوفرة حاليا لا تكفي وحاجات السكان المتزايدة خلال فصل الشتاء، لاعتمادهم على مصادر الكهرباء في عمليات التدفئة المنزلية.

وذكرت أن ما يصلها من الاحتلال 120 ميجاوات، ومن شركة التوليد 50 ميجاوات، علماً أن الخطوط المصرية متعطلة منذ شهر مارس 2018 بشكل كامل.

وحثت الشركة جهات الاختصاص بالعمل على تشغيل مولد ثالث في شركة التوليد، بهدف سد جزء بسيط من العجز الحالي، خاصة في مثل هذا الوقت من العام، مع ضمان استمرار الخدمة في المرافق العامة لمدة 24 ساعة، في المستشفيات العامة وآبار المياه المركزية، ومحطات معالجة المياه العادمة، إضافة لمحطات التحلية.

وناشدت الشركة كافة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء، خاصة عند استخدام أجهزة التدفئة وتسخين المياه.

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