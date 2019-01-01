البرازيل تفتتح مكتبا تجاريا في القدس وتتعهد بنقل سفارتها

القدس المحتلة / سما /

افتتحت البرازيل، اليوم الأحد، مكتبا تجاريا في القدس، فيما أكد مسؤول كبير أن الرئيس، جايير بولسونارو، ينوي الإيفاء بوعده بنقل مقر سفارة بلاده إلى مدينة القدس.

وكان الرئيس بولسونارو قد أعلن خلال مؤتمر صحافي مع نتانياهو في القدس في نيسان عن قراره فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون الاقتصادية في القدس.

وتعهد الرئيس البرازيلي أيضا أن يحذو حذو الولايات المتحدة بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

ويحمل المكتب اسم الوكالة البرازيلية للتجارة والاستثمار "أبيكس".

وأكد إدواردو بولسونارو، نجل الرئيس البرازيلي والنائب في مجلس النواب، خلال حديثه في الحفل، أن نقل السفارة سيتم بالفعل وأن والده أكد ذلك.

وبحسب النائب بولسونارو الذي يشغل أيضا منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني في البرلمان البرازيلي، فإن التأخير في تنفيذ هذه الخطوة مرده إلى رغبة بلاده في التحضير الشامل لذلك ولتكون مثالا يحتذى به لبلدان أميركا الجنوبية الأخرى.

وأضاف "نريد نقل السفارة إلى القدس، ليس البرازيل فقط، بل لنكون مثالا يحتذى لسائر دول أميركا الجنوبية".

وحتى الآن، خرقت الولايات المتحدة وغواتيمالا الإجماع الدولي على المدينة، عبر فتح سفارتين لهما في القدس.

كما افتتحت هنغاريا مكتبا تجاريا في القدس.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو خلال حفل الافتتاح "التزام الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو فتح سفارة في القدس العام المقبل".