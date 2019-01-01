كلية التمريض بالجامعة العربية الأمريكية تستلم جائزة المؤسسة المتميزة عربيا للعام 2019

جنين / سما /

استلمت كلية التمريض بالجامعة العربية الأمريكية، جائزة المؤسسة المتميزة عربيا للعام 2019، خلال حفل نظمته الأمانة العامة للجمعية العلمية لكليات التمريض العربية التابعة لاتحاد الجامعات العربية في مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية.

وقالت الجامعة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، إنها تفوقت على 115 كلية تمريض مسجلة ومعتمدة لدى الاتحاد.

وأضافت انه تسلم الجائزة مساعد رئيس الجامعة لشؤون الكليات الطبية محمد آسيا، وعميد كلية التمريض عماد ابو خضر، خلال الحفل الذي حضره ممثلون عن الجامعات العربية، ورئيس وأعضاء الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية.

واعتبر آسيا هذه الجائزة تتويجا لإنجازات كلية التمريض ولجهود أعضاء هيئتيها الاكاديمية والإدارية وفنيي المختبرات، والتي بذلوها على مدار الخمس سنوات الماضية، وتفوق هذه الكلية في استخدام النظم التعليمية المتطورة والحديثة من الجيل الثالث.

وأضاف ان جائزة المؤسسة المتميزة عربيا للعام 2019 مستحقة لكلية التمريض، كونها أول من طبق نظام التعليم التقني من الجيل الثالث في فلسطين، وأنشأت مستشفى محاكاة تكنولوجي لتعليم الرعاية الصحية والتمريضية الآمنة من خلال استخدام النماذج التكنولوجية في جميع أنواع العمل التمريضي في المستشفيات، والذي جسر الهوة ما بين التعليم النظري في القاعات التدريسية والتدريب العملي الميداني في المستشفيات.

وأكد أن الجائزة حافز إضافي لمواصلة العمل الجاد والمخلص للاستمرار في تطوير استراتيجيات التعليم الحديثة، وكلية التمريض بصدد إطلاق التعليم التكنولوجي من الجيل الرابع بداية العام المقبل، والذي توفره فقط أعرق الجامعات الأوروبية والأميركية.

من جانبه، بارك أبو خضر للجامعة ولأسرة الكلية هذا الانجاز الذي اعتبره إشادة عربية بكلية التمريض في الجامعة، وهو إنجاز لفلسطين بأن تكون إحدى كليات الجامعات الفلسطينية الأولى عربيا من حيت التميز في تقديم الخدمات التعليمية لطلبتها والمجتمع المحلي.

وأوضح أن أكبر دليل على تميز هذه الكلية خريجوها الذين يتمتعون بالخبرات والمهارات والعلوم الحديثة التي تؤهلهم للدخول في سوق العمل المحلية والاقليمية والدولية، لما تلقوه من علوم نظرية وعملية تطبيقية متطورة تضاهي ما هو موجود في أفضل الدول العالمية، والتي تقدم الخدمات الطبية المتميزة.