فلسطين تشارك في منتدى المدراء العامين لوكالات التنمية والتعاون الدولي في اسطنبول

اسطنبول /سما/

شاركت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي "بيكا"، في الاجتماع رفيع المستوى للمدراء العامين لوكالات التنمية والتعاون الدولي، المنعقد في مدينة اسطنبول، بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب جنوب، ومجموعة البنك الاسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالة التعاون والتنسيق التركية، لمناقشة عمل وكالات التنمية والتعاون الدولي والسياسات التنموية الدولية المتعلقة بالتعاون جنوب– جنوب والتعاون الثلاثي.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع الأول لوكالات التنمية والتعاون الدولي بعد انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني الرفيع المستوى المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب أو BAPA+40، الذي يشكل منصة لمناقشة سبل وامكانيات تنفيذ توصيات مؤتمر BAPA+40، خاصة فيما يتعلق بتقوية الأطر المؤسسية الوطنية لصالح التعاون التقني والتنموي في إطار التعاون جنوب- جنوب والتعاون الثلاثي، اضافة الى تقييم اثر العمل الانمائي من قبل وكالات التنمية والتعاون الدولي، وتقوية الشراكات بين الدول الأعضاء في الامم المتحدة.

وأدار مدير عام الوكالة عماد الزهيري، الجلسة الثانية من المنتدى والمتعلقة بالممارسات الفضلى في الترتيبات الوطنية المؤسساتية للتعاون جنوب– جنوب والتعاون الثلاثي، والتي شارك فيها ممثلون عن الوكالة المغربية للتعاون الدولي، والوكالة التشيلية للتعاون الدولي، والوكالة الصينية للتعاون الدولي، والامانة العامة لرئاسة جمهورية السينغال، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

وأكد المشاركون بالمنتدى أهمية تقوية الأطر المؤسساتية الوطنية للتنمية والتعاون الدولي للتعاون جنوب– جنوب والتعاون الثلاثي، ودعم بناء البيئة الأيكولوجية للدول الأعضاء، وجمع البيانات المتعلقة بالعمل الانمائي على المستويين الوطني والدولي، وضرورة تقييم أثر المشاريع والبرامج التنموية في دول الجنوب، وأهمية التنسيق من خلال المنظمات الدولية متعددة الأطراف المتخصصة في التنمية الدولية، كما تم التأكيد أيضا على دور التعاون الثلاثي في اطار العمل الانمائي الدولي.

وعلى هامش المنتدى، عقدت الوكالة الفلسطينية عددا من الاجتماعات الثنائية والثلاثية مع كل من الوكالة المغربية للتعاون الدولي (AMCI)، والوكالة التونسية للتعاون الفني (ACTC)، ووكالة التعاون الدولي لجزر القمر (ACCI)، والتعاون الألماني (GIZ)، والوكالة التشيلية للتعاون الدولي (AGCI)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والوكالة الصينية للتعاون الدولي (CICA)، وممثلين عن حكومة جمهورية توغو، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب– جنوب (UNOSSC)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، والتعاون النرويجي، والتعاون الكندي.

وجرى الاتفاق معهم على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية المشتركة خلال العام المقبل، وذلك ضمن اطار التعاون الثلاثي في دول القارة الافريقية ودول اميركا اللاتينية، ودول آسيوية وكذلك في منطقتي الكاريبي والباسيفيك في مجالات الصحة والزراعة والمياه والطاقة والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة الالكترونية وغيرها من المجالات التي تصب في تنفيذ اهداف الانمائية الدولية.

كذلك شاركت الوكالة في الاجتماع الحواري الرابع لوكالات التنمية والتعاون الدولي التابعة للدول الأعضاء للبنك الإسلامي للتنمية، وعرضت انجازاتها للعام 2019 ضمن الخطة السنوية للعمل مع البنك الاسلامي للتنمية، بما فيها مشاريع نقل المعرفة والخبرة الفلسطينية التي تم تنفيذها، ودور الوكالة في رسم السياسات الانمائية الدولية، ودورها في تأطير المعرفة مع وكالات التنمية والتعاون الدولي.

واشاد الاجتماع بدور الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي الى جانب الوكالة التونسية للتعاون الفني كأكثر وكالتين فاعلتين ضمن وكالات التنمية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي للعام 2019.

ونفذت الوكالة الفلسطينية خلال العام الجاري 19 برنامجا تنمويا في القارة الافريقية واميركا اللاتينية والكاريبي وآسيا بالتعاون مع الشركاء المحليين من وزارات ومؤسسات اكاديمية ونقابات والقطاع الخاص الفلسطيني.