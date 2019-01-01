القضية الفلسطينية تتصدر أعمال اجتماع فريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج

القاهرة /سما/

عقد فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج اجتماعه الثاني، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة مستشار المجلس الوطني للإعلام بالإمارات، وحضور الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الاعلام والاتصال قيس العزاوي.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع وكيل وزارة الاعلام يوسف المحمود، لمناقشة خطة التحرك الاعلامي العربي بالخارج، التي تتصدره القضية الفلسطينية، وما يجري للشعب الفلسطيني واستهداف ممتلكاته ومقدساته.

وأكد العزاوي أهمية دور هذا الفريق من الخبراء من أجل إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وتحديثها، خاصة في ضوء التناول الإعلامي الغربي غير المنصف للقضايا العربية والإسلامية بشكل معادٍ لكل ما هو عربي ومسلم، مشيرا إلى وجود صورة ذهنية سلبية في الأوساط الإعلامية والثقافية الغربية عن القضايا العربية والإسلامية.

وقال إن هناك تقصيرا عربيا من قبل وسائل الإعلام المعنية في إيصال الصورة الصحيحة عن قضايا العرب والمسلمين، مشيرا إلى وجود عدم اهتمام من قبل وسائل الاعلام العربية لوضع الخطط والبرامج العقلانية قابلة للتطبيق وإجراء حوار مع الآخر، يأخذ بعين الاعتبار مكونات هذا الآخر الذهنية والسياسية والمصلحية.

وأوضح العزاوي أن إسرائيل تستخدم كل الوسائل للتأثير على الجانب الآخر بحيث أصبحت قوة مؤسسة وليست دخيلة في صناعة القرار الغربي، مؤكدا أن الحركة الصهيونية تدير مؤسسات إعلامية غربية.

وأضاف أن هناك جاليات عربية وإسلامية كبيرة في الغرب، حيث يبلغ عدد سكان فرنسا المسلمين 10% ويوجد سبعة نواب عرب من فرنسا في الاتحاد الاروربي من أصل 72 نائبا فرنسيا، وتم انتخابهم من قبل الشعب الفرنسي، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تتشكل حكومات أوروبية من دون ان يكون هناك تأثير للنواب العرب في القرار الاوروبي.

ودعا العزاوي وسائل الإعلام العربي الى اتخاذ التطورات عند تحديث خطة التحرك الإعلامي، ووضع تصور كامل للجمهور المستهدف، ما يؤدي للتنفيذ الفاعل والإيجابي لبرامج الخطة الاعلامية العربية بالخارج في ظل وجود الجاليات العربية والمثقفين والعمالة العربية، إضافة إلى حزمة كبيرة من العلاقات العربية الأوروبية الاقتصادية، وهي قوة كبيرة لا يستهان بها، ما يؤدي الى تعزيز التفاهم مع الاخر وليس الصدام معه.

من جانبه، قال المحمود إن فلسطين سيكون لها دور فاعل في الترجمة العملية للخطة والتحرك للتطبيق العملي لإطلاق المرصد الإعلامي ضمن تفعيل التحرك، مضيفا انه تم تشكيل لجنة لرصد السلبيات بالإعلام العربي والإسلامي، بعضوية فلسطين، وتونس، والسعودية، واليمن، والبحرين، لافتا إلى أن ممثلي الدول المشاركة بالاجتماع أكدوا دعمهم للقضية الفلسطينية، وضرورة فضح ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف ان خطة التحرك الاعلامي العربي بالخارج تنطلق من ثلاث قضايا، أهمها القضية الفلسطينية وما يجري للشعب العربي الفلسطيني، واستهداف ممتلكاته ومقدساته، والتصدي لظاهرة الاٍرهاب، إضافة إلى تصحيح الصورة السلبية التي رسمها الاستشراق الاستعماري للمواطن العربي والإسلامي.

وأكد المحمود أن الخطة تركز على تعزيز حضور القضية الفلسطينية، وتعزيز حضور مدينة القدس العربية في المشهدين الاعلامي العربي والعالمي، وان تكون حاضرة باستمرار.

من جهته، قال مدير الادارة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب الوزير مفوض فوزي الغويل، إن اجتماع اليوم يأتي تنفيذا لقرار الدورة الخمسين لمجلس وزراء الاعلام العرب التي عقدت في 17 يوليو الماضي بشأن خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، مؤكدا أن ما يجري للشعب الفلسطيني من انتهاكات واقتحامات وتهويد للقدس هو إحدى ركائز هذه الخطة، حيث تمت الموافقة على تشكيل فريق عمل من الخبراء الاعلاميين في الدول الاعضاء وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية من أجل تقديم اقتراحات هادفة لتطوير وتحديث هذه الخطة، والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها واقتراح تعديلات وتحديثات على برامج الخطة من أجل تنفيذها بشكل فعال وإيجابي، بما يتناسب مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج.