صور... جيش الاحتلال يتخذ اجراءً أمنياً جديداً على حدود قطاع غزة

سما / وكالات/

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اتخذ إجراءً أمنياً جديداً في محيط كيبوتس "إيرز" على الحدود الشمالية مع قطاع غزة.

وأفاد مراسل إذاعة "الجنوب" الإسرائيلية، بأنه عند مدخل كيبوتس "إيرز" حيث قُتل موشي فيدر في أيار/ مايو الماضي، بصاروخ "كورنيت" أطلق من قطاع غزة، تم زراعة العديد من الأشجار ضمن عملية التشجير الأمني لإخفاء وحماية الطريق السريع (34).

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد فتح تحقيقاً في مقتل مستوطن إسرائيلي على حدود غزة، بعد أن أطلقت المقاومة الفلسطينية صاروخاً مضاداً للدروع من طراز "كورنيت" تجاه مركبة كانت تسير على الطريق 34 والذي يبعد حوالي 2.5 كلم عن المناطق المسكونة في قطاع غزة في بعض الأجزاء.