"مركزية فتح" تجتمع الثلاثاء المقبل لبحث عدة ملفات.. أبرزها الانتخابات

رام الله / سما /

تعقد اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها يوم الثلاثاء المقبل، يعقبه اجتماع للمجلس الثوري، لمناقشة عدة ملفات أهمها الانتخابات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" إن اجتماعا للجنة المركزية سيعقد الثلاثاء القادم يعقبه اجتماع للمجلس الثوري لمناقشة تفاصيل الانتخابات والوضع السياسي وملف المصالحة وغيرها من القضايا العالقة.

وأوضح صيدم أن هناك متابعات حثيثة مع جميع الفصائل للوصول إلى نتيجة واضحة لإجراء الانتخابات البرلمانية والأمر وصل إلى تقديم طلب لإسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في مدينة القدس.

وفيما يتعلق بإصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الانتخابات، قال صيدم إن الرئيس محمود عباس قال بوضوح بان إصداره مرتبط بالموافقة الإسرائيلية لإجرائها في القدس باعتبارها عملية محورية.