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مصرع شخص وإصابة 204 في 245 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

الأحد 15 ديسمبر 2019 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شخص وإصابة 204 في 245 حادث سير خلال الأسبوع الماضي


رام الله / سما /

لقي شخص مصرعه وأصيب 204 في 245 حادث سير وقعت خلال الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 245 حادث سير، نتج عنها وفاة شخص وإصابة 204، منهم 3 اصابات خطيرة، ووصفت 13 إصابة بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة 188 شخصًا بالبسيطة.

وأضافت، أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 11840 مركبة، وأنزلت عن الشارع 201 مركبات لا يتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4168 مخالفة مرورية، وحجزت 127 مركبة للتأكد من قانونيتها، بالإضافة إلى اتلاف 125 مركبة غير قانونية.

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