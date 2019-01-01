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جمعية رجال الأعمال بغزة تشارك بمؤتمر"نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة" برام الله

الأحد 15 ديسمبر 2019 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما/

شاركت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بفعاليات المؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، الذي عقد في مدينة رام الله على مدار ثلاثة أيام من قبل هيئة مكافحة الفساد، بمشاركة مختصين وباحثين وخبراء ومسئولين محليين ودوليين وإقليميين.

ومثل الجمعية في فعاليات المؤتمر، الذي جرى تنظيمه برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المهندس نبيل أبو معيلق .

وعلى هامش المؤتمر، التقى وفد من اتحاد رجال الأعمال برام الله بالسفير الأردني لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، بحضور المهندس أبو معيلق ، وتم بحث تقديم تسهيلات لرجال الأعمال خلال الفترة القادمة.

ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر أوصى بضرورة إعداد وتبني ميثاق وطني للنزاهة والشفافية، ووضع الآليات والضمانات الكفيلة باعتماده وتضمينه بمنظومة العمل المعتمدة في قطاعات الدولة المختلفة (العام والخاص والأهلي)، والتأكيد على أهمية وجود قانون يكفل ويضمن الحق في الحصول على المعلومة من مصدرها بكل سهولة ويسر، ومتابعة ذلك مع جهات الاختصاص بالدولة، لتكون فلسطين الدولة الثامنة عربيا التي تتبنى وتصدر مثل هذا القانون.

كما وأكد على أهمية تفعيل دور وعمل مجلس سياسات الشراء العام، وتمكينه من ممارسة ما أوكل له من مهام من أجل تعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الشراء العام، إضافة إلى تقوية دور الإعلام في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال برامج التوعية الهادفة إلى رفع مستوى الالمام بهذا الموضوع، إلى جانب تشجيع العمل الصحفي الاستقصائي.

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