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أكبر أحزاب الجزائر يهنئ الرئيس المنتخب

الأحد 15 ديسمبر 2019 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
أكبر أحزاب الجزائر يهنئ الرئيس المنتخب


الجزائر- سما-

هنأ الأمين العام لحزب "جبهة التحرير الوطني" الجزائري، علي صديقي، الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، مؤكدا أنه يدعم مسعى الرئيس الجديد الرامي إلى "خدمة الشعب وتحقيق مطالبه المشروعة".

وقال صديقي مخاطبا تبون، في رسالة تهنئة وجهها اليوم الأحد، إن الحزب "يراهن على كفاءتكم وخبرتكم ووطنيتكم، وما تتمتعون به من حكمة وحنكة"، مضيفا أن "التأييد الشعبي لشخصكم الكريم وما أبديتموه من حرص على اعتماد سياسة اليد الممدودة يشكل حافزا قويا للمضي قدما في إنجاز برنامجكم الواعد".

يذكر أن حزب "جبهة التحرير الوطني" كان دعا أنصاره والمتعاطفين معه إلى التصويت لصالح المرشح، عز الدين ميهوبي، الأمين العام لحزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، قبل يوم واحد من انطلاق الانتخابات.

وفاز تبون بالانتخابات الرئاسية التي شارك فيها بصفته مترشحا مستقلا، بعد تحقيقه 58.15 بالمئة من الأصوات، حسب النتائج الأولية التي أعلنها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.

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