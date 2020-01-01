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هيئة الأسرى: أسرى "مجيدو" يشتكون من نقص الملابس والأغطية الشتوية

الأحد 15 ديسمبر 2019 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

نقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير أصدرته اليوم الأحد، شكوى أسرى معتقل "مجدو" والتي تتضاعف معاناتهم مع بدء فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، حيث يعانون في الآونة  الأخيرة من نقص في الملابس والأغطية الشتوية وخاصة الأسرى المعتقلين حديثاً.

وأوضحت الهيئة بأن هناك ارتفاع ملحوظ بعدد الأسرى داخل أقسام المعتقل، وذلك نتاجاً لحملات الاعتقال المتصاعدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

ولفتت بأن الأسرى المعتقلين حديثاً لا يسمح لهم بزيارة ذويهم لشهور، كما أنهم لا يملكون سوى ملابس السجن التي يتم تسليمهم إياها بعد الانتهاء من فترة التحقيق والدخول إلى الأقسام، مما يضطر الأسرى المتواجدين في الأقسام إلى مساعدتهم وتقديم ما يلزمهم من ملابس وحاجيات وخاصة في ظل البرد الشديد، الأمر الذي يُسبب بنقص حاد في الملابس والأغطية.

بالاضافة إلى ذلك اشتكى الأسرى لمحامي الهيئة من سوء البنية التحتية للمعتقل، وخاصة بعد تدفق مياة الأمطار لغرف الأسرى.

وأشارت الهيئة في تقريرها بأن إدارة معتقلات الاحتلال تُمعن بسياستها بالاستهتار بحياة الأسرى وفرض ظروف حياتية صعبة عليهم، والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، ضاربة بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان وبالقوانين والمواثيق الدولية.  

#هيئة الأسرى #سجن مجدو #الأسرى

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