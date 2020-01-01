نتنياهو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى لبنان.. هذه مفادها

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حزب الله ولبنان سيدفع ثمنا باهظا للغاية إذا تجرأ الحزب على مهاجمة إسرائيل.

وأضاف نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته قبل ظهر اليوم، "أريد أن أوضح انه إذا تجرأ حزب الله على شن هجوم على إسرائيل، فإن التنظيم ولبنان بأكمله سيدفع ثمنا باهظا لأنه يسمح لحزب الله شن الهجوم من أراضيه".

وتابع نتنياهو: " إن إيران أطلقت تهديدات جديدة بتدمير تل أبيب من داخل لبنان، ذلك يعني أن حزب الله ذراع إيراني بالرغم من نفي حسن نصر الله لهذه التصريحات".