الرئيس عباس يجتمع مع نظيره المصري في شرم الشيخ

رام الله / سما /

اجتمع الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، مع رئيــس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال منتدى شـباب العالم في نسخته الثالثة.

وبحث الزعيمان آخر المستجدات على صعيد القضية الفلسطينية في ظل التحديات التي تواجهها، ودور الأشقاء العرب في دعم الموقف الفلسطيني بكافة المحافل.

وأطلعالرئيس ، نظيره المصري، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وتحديدا ما تتعرض له مدينة القدس من اعتداءات متواصلة.

واستعرض سيادته التطورات الحاصلة على الصعيد الداخلي، خاصة التوجه لإجراء الانتخابات العامة باعتبارها مطلبا واستحقاقا أساسيا.

وناقش الرئيس عباس، ونظيره المصري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها وتنميتها في شتى المجالات، شاكرا لمصر مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على مواقف مصر الثابتة تجاه فلسطين وقضيتها العادلة، وعلى استمرار قيام مصر بهذا الدور لما فيه خير للشعب الفلسطيني.

وحضر الاجتماع: عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، المفوض العام للعلاقات الدولية للحركة روحي فتوح، وسفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، ومن الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري، ورئيس جهاز المخابرات العامة الوزير اللواء عباس كامل.