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انتشال خمسين جثة من مقبرة جماعية في المكسيك

الأحد 15 ديسمبر 2019 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشال خمسين جثة من مقبرة جماعية في المكسيك


وكالات / سما /

أعلنت السلطات المكسيكية أنها انتشلت خمسين جثة على الأقل كانت مدفونة في مقبرة جماعية عثر عليها في تشرين الثاني في ولاية خاليسكو بشمال البلاد.

وكان عثر على هذه الحفرة الجماعية في 22 تشرين الثاني في مزرعة بقرية تلاخومولكو بالقرب من غوادالاخارا عاصمة ولاية خاليسكو التي تشهد أعمال عنف مرتبطة بتهريب المخدرات.

وذكرت نيابة خاليسكو أن السلطات حددت هويات 13 شخصا (12 رجلا وامرأة واحدة) حتى الآن كانت قد أبلغت باختفائهم. وتتواصل عمليات البحث لتحديد هويات وأسباب وفاة الضحايا الآخرين.

وبين الأول من كانون الثاني و30 تشرين الثاني ، أحصت السلطات 2465 جريمة قتل في الولاية التي ينشط فيها كارتل تهريب المخدرات الذي يتمتع بنفوذ قوي "خاليسكو الجيل الجديد".

#جثث #المكسيك #مقبرة جماعية

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