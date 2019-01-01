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بطل الألعاب القتالية يوجه نصيحة لرونالدو

الأحد 15 ديسمبر 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
بطل الألعاب القتالية يوجه نصيحة لرونالدو


وكالات / سما /

نصح الروسي حبيب نور محمدوف بطل الفنون القتالية المتنوعة "يو إف سي"، البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، باعتزال كرة القدم.

وشهدت الفترة الأخيرة انتقادات عديدة لرونالدو على خلفية تراجع مستواه، ما جعله يجلس بديلا في "اليوفي" أكثر من مباراة بسبب حالته البدنية، ناهيك عن حلوله ثالثا في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم في 2019 والتي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

وقال محمدوف الذي تربطه صداقة برونالدو في تصريحات صحافية: "كما تعلم, فإنه من الصعب أن تترك شيئا أنت تقوم به طوال حياتك، لا يهم هل تريد أن تعتزل أم لا، لكن حين يأتي الوقت ستترك الرياضة أو اللعبة التي تمارسها، إذا لم تتركها، وإذا لم تتوقف في الوقت المناسب ستخرج من القائمة وسيكون هناك أبطال جدد".

وأضاف: "لن يكون لديك نفس الحماسة والرغبة التي كانت لديك في البداية، لن يكون أحد هو النجم طوال الوقت، من الضروري أن ترحل في الوقت المناسب".

وأكمل "كم سن رونالدو الآن؟ 34 أو 35؟، ليس لديه الآن الوضعية نفسها وردة الفعل، لا يهم من رونالدو أو حبيب، سيأتي آخرون ويأخذون مكانك، نصيحتي له ولنفسي أيضا، يجب أن تعتزل في الوقت المناسب".

يشار إلى أن رونالدو هيمن مع ليونيل ميسي منذ 2008 على جوائز الأفضل في العالم، إذ فاز بها 5 مرات مقابل 6 لميسي، ومرة وحيدة للوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا.

#كريستيانو رونالدو #حبيب نور محمدوف #الاعتزال

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