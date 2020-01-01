  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

التلفزيون الاسرائيلي: أنقرة مستعدة للتفاوض مع تل أبيب حول نقل الغاز إلى أوروبا

الأحد 15 ديسمبر 2019 01:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون الاسرائيلي: أنقرة مستعدة للتفاوض مع تل أبيب حول نقل الغاز إلى أوروبا


القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أنقرة أبدت استعدادها للتفاوض مع تل أبيب بشأن نقل إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم الأحد أن مسؤولا تركيا رفيع المستوى في مجال الطاقة جاء إلى القدس برسالة أعربت فيها أنقرة عن استعدادها لخوض التفاوض مع تل أبيب حول نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.

وأوضح المسؤول التركي، حسب الهيئة، أن بلاده تنتظر تشكيل حكومة مستقرة في إسرائيل وتعيين وزير طاقة جديد لبحث الموضوع.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الرسالة تختلف عن مواقف تركية سابقة مفادها أن أنقرة لن تسمح بمد أنابيب غاز إسرائيلية إلى أوروبا عبر المياه البحرية الإقليمية والأراضي التابعة لتركيا.

المصدر: مكان

الأكثر قراءة اليوم

بتنسيق مع إسرائيل.. مصدر امريكي : المشفى الأمريكي في غزة ضمن مخططات "صفقة ترامب"

تفاصيل لقاء الرئيس التركي اردوغان بوفد من قيادة "حماس" برئاسة هنية في اسطنبول..

اسرائيل ليس ضمن القائمة.. تصنيف دولي: أقوى (10) قوات جوية في العالم منها بلد عربي

حماس: أنهينا تشكيل اللجان التحضيرية للانتخابات وتوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال..

تقرير : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

معاريف: التسوية في غزة ما زالت بعيدة وإسرائيل أمام جولات أخرى من المواجهة خلال الشهور القادمة

هيرست : غزة غير قابلة للعيش في 2020 وهذا دور إسرائيل

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس يجتمع مع نظيره المصري في شرم الشيخ

ديختر: الطريقة الوحيدة والحل الأمثل لإنهاء قضية غزة هو كالتالي ..

122019156375618

تقرير : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

صحيفة عبرية: أميركا قد تنشر خلال أيام "صفقة القرن" وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

هآرتس تنشر مقابلة مع اثنين من الضباط الإسرائيليين تحدثا عن الهجمات التي يتم شنها في غزة