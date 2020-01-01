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الخدمات الطبية العسكرية تتفقد المستشفي الميدانى الأردني بغزة

الأحد 15 ديسمبر 2019 01:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

تفقدت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطنى مساء أمس المستشفي الميداني 61 غرب مدينة غزة .


وقام بالزيارة مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية عميد طبيب / محمد رمضان صالح وعدد من مساعديه .


وكان بإستقبالهم عقيد ركن/ هادي الرواشدة قائد المستشفي الميداني الاردني 61 ورائد طبيب / على العتوم مدير المستشفى الميداني الاردنى 61 .


بدورة, أشاد العميد صالح بخدمة المستشفى الاردني الفعال لابناء شعبنا الفلسطيني وما لهم من دور في تخفيف معاناة التي يمر بها قطاع غزة ومن الظروف الصعبة المحيطة به.

ومن جانبه, أكد الرواشدة على مواصلة تقديم واجبها تجاه الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف المعاناة لاهالي قطاع غزة.


وفي نهاية اللقاء, تم تكريم الوفد بدرع شكر وتقدير على تقديم خدماته الانسانية .

#الخدمات الطبية #المستشفي الميدانى الأردني

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