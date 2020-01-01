قلق إسرائيلي من تأثير الانتخابات على التهدئة مع غزة

القدس المحتلة / سما /

قال المحلل العسكري في موقع "والا" العبري، أمير بوحبوط، إن حالة من الإحباط أصابت المنظومة العسكرية والأمنية في إسرائيل، نتيجة الذهاب إلى انتخابات ثالثة.



ويرى بوحبوط، أن هذه الإنتخابات ستؤثر بشكل سلبي على الحكومة الانتقالية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بقطاع غزة، فضلًا عن التموضع الإيراني في سوريا، والعديد من الملفات الأمنية.

وأضاف أن هناك ثمة تخوفات من امتناع الحكومة الانتقالية من تقديم التسهيلات لقطاع غزة خلال فترة الانتخابات، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى فشل التفاهمات مع حماس.