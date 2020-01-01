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مقتل مواطن سعودي في القاهرة بطعنات غادرة

الأحد 15 ديسمبر 2019 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن سعودي في القاهرة بطعنات غادرة


وكالات / سما /

تعرض مواطن سعودي بالقاهرة للقتل، قبل نحو يومين، بعد ذهابه إلى هناك لزراعة أسنان حيث اقتحم أشخاص شقته وسددوا له عدة طعنات نافذة حاول معها مقاومتهم لكنه لم يستطع فمات فوراً.

ويُرجح أن يكون السبب وراء الجريمة هو سرقة المجني عليه، فيما لاتزال التحقيقات مستمرة.

ومن المتوقع أن يصل جثمان الضحية اليوم إلى جدة للصلاة عليه.

وقال أخو المجني عليه، ذهب أخي لمصر بمفردة لزراعة أسنان وبعد سفره تلقينا اتصالاً يفيد بتعرضه للطعن حتى لفظ أنفاسه متوفياً.

وأضاف: نناشد السفارة السعودية بمصر المتابعة مع الأمن المصري وحسم القضية، وما وصلنا أنه قُبض على ثلاثة أشخاص ويجري التحقيق معهم.

#سعودي #القاهرة

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