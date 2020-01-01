خان يونس: تخصيص 80 دونما لإنشاء طاقة شمسية لمشروع محطة الصرف الصحي

خانيونس / سما /

أعلنت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بالتعاون مع سلطة الأراضي عن تفاهمات تمت بينهم وبين الأهالي القاطنين في منطقة (الفخاري) من عائلة الفرا لاستملاك (80) دونماً لخدمة محطة الصرف الصحي الواقعة بالمنطقة المذكورة شرقي خان يونس .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع شارك فيه رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، ونائب مدير عام الإدارة العامة للمساحة الحكومية م. محمـد أبو صبحة، ووجهاء عائلة الفرا الذين يقطنون بتلك المنطقة، على أن يتم تعويض السكان بشكل عادل من خلال سُلطة الأراضي عبر لجنة التثمين .

وذكر م. البطة أن البلدية سعت خلال الفترة الماضية بشكل حثيث من أجل المساعدة في تخصيص تلك المساحة بغرض إقامة مشروع محطة طاقة شمسية، تعمل علي توفير الكهرباء لمحطة المعالجة والصرف الصحي وذلك لضمان استمرار العمل بالمشروع الاستراتيجي الذي يخدم المدينة بشكل خاص والمحافظة بشكل عام وساعد علي حل المشاكل البيئية التي عاني منها سكان خان يونس منذ عشرات السنين .

وأضاف م. البطة أن المساهمة في تخصيص قطعة الأرض ينم عن مدي الوعي الكبير لدى إخواننا في عائلة الفرا الكرام لخدمة المصلحة العامة كون هذا المشروع من أهم وأضخم المشاريع التي قامت بلدية خان يونس بتنفيذها منذ عدة عقود، شاكراً عائلة الفرا وسُلطة الاراضي علي تعاونهم الذي يشكل نموذجاً يحتذي به في الحرص على المصلحة العامة وخدمة المواطنين .

وبين م. البطة أن مشروع الطاقة الشمسية سيعمل علي انتاج كمية (7) ميجا وات، مشيراً إلى أن محطة المعالجة المركزية للصرف الصحي تحتاج الي (3) ميجا وات لتشغيلها مما يشكل اكتفاءً ذاتياً لعملها من الكهرباء.

ومن جهته شكر أبو صبحة تعاون المواطنين من عائلة الفرا الكريمة التي ساعدت في نقل ملكية الأرض للجهة الحكومية المتمثلة من أجل إنشاء معطة "الطاقة الشمسية" لمشروع الصرف الصحي، مؤكداً على أن سُلطة الأراضي ستقوم بالإلتزام بتعدها في تعويض السكان عبر القنوات الرسمية ووفق النظام المعمول به، شاكراً كل من ساهم في إنجاح تلك المبادرة العائلية التي تصب في إطار تحقيق المصلحة العامة.