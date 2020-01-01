ملصقات ضد وفد استيطاني في مدريد

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة العبرية السابعة، اليوم الأحد، أن نشطاء حركة المقاطعة الدولية وضعوا ملصقات في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، ضد وفد استيطاني يزور العاصمة.

ووفق القناة، فإنه تم وضع وتوزيع الملصق الأكثر انتشارًا لرئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي داغان، حيث تم إظهاره وهو يبني جدارًا بوجود جثث لشهداء فلسطينيين.

وأشارت إلى أنه تم نشر الملصقات بعد أيام على اقتحام نشطاء المقاطعة أحد قاعات الفنادق، والتي كانت تشهد مؤتمرًا للوفد الاستيطاني للحديث عن ضرورة مواجهة قانون تمييز منتجات المستوطنات الذي أقرته المحكمة الأوروبية مؤخرًا.