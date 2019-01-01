صورة.. ضجة على مواقع التواصل بعد صورة لابن وابنة سعد الصغير

وكالات / سما /

نشر محمود سعد الصغير، ابن الفنان المصري الشعبي، صورة له مع شقيقته منة بمناسبة عيد ميلاد الأخيرة.

وكتب محمود على الصورة: “انتِ بقى بنتي الصغيرة، قلبي من جوا، يا روح قلبي. أنا يا ست الكل يا قمر القمرات كل سنة وانت طيبة يا قلبي ودايماً معايا يا أطيب حد في العالم”.

وأثارت الصورة ضجة واسعة؛ إذ علق كثيرون على الصورة مبدين إعجابهم بوسامة محمود وبجمال شقيقته منة، خصوصا أنها من المرات النادرة التي ظهرا فيها معا.

ورد الفنان سعد الصغير على الصورة قائلا: “يا رب ويخليكو ليا كل سنه وانتي طيبه يا منوش ياحبيب بابا ❤️❤️ وربنا يحميك ياحوده يا ضهري وتفضل طيب عليهم دايما”.