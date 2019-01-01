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ساعر يطالب بمنع بث حلقات عن حياة نتنياهو

الأحد 15 ديسمبر 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر يطالب بمنع بث حلقات عن حياة نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

قدم جدعون ساعر عضو الكنيست الإسرائيلي والذي سينافس بنيامين نتنياهو على زعامة حزب الليكود الداخلية في السادس والعشرين من الشهر الجاري، طلبًا لمنع بث سلسلة حلقات تتحدث عن حياة نتنياهو.

وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن محامي ساعر قدم طلبه إلى الجهات المختصة بوقف بث تلك السلسلة التي تحمل اسم "أيام بنيامين" والتي أعدها الصحفي عميت سيغال لصالح قناة 12 العبرية.

واعتبر أن هذه السلسلة ستوفر وقتًا كبيرًا لأكثر من ساعتين لنتنياهو على مدار عدة أيام، حيث سيتم بثها عبر 4 حلقات، وهو أمر غير معقول وينتهك بشكل خطير مبدأ المساواة في الانتخابات نظرًا لما سيحصل عليه نتنياهو من تغطية ايجابية نتيجة هذا العرض.

وأشار ساعر إلى أنه توجه بطلب مماثل إلى آفي فايس المدير التنفيذي للقناة، لكنه رفض التعامل مع ذلك.

واعتبر أن ما يجري حدثًا غير عادي وغريب وغير مقبول ببث مثل هذه الحلقات قبل أيام من الحملة الانتخابية لليكود وللانتخابات العامة.

وطالب ساعر بتأجيل هذا البث لمدة أسبوعين، لحين انتهاء الانتخابات التمهيدية لليكود، مشيرًا إلى أن ذلك لن يلحق أي ضرر بالقناة، مقارنةً بالضرر الذي سيلحق به.

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