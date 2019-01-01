العثور على تمثال ملكي على هيئة أبو الهول في صعيد مصر

وكالات / سما /

أعلنت أمس السبت وزارة الأثار المصرية أن بعثة أثرية مصرية تمكنت ، من اكتشاف تمثال ملكي صغير الحجم علي هيئة أبو الهول، وذلك أثناء أعمال المسح الأثري بإحدى المناطق بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وذكر بيان للوزارة أن التمثال مصنوع من الحجرى الجيري ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدي مهارة الفنان المصري القديم، حسبما أفادت صحيفة الشروق المصرية على موقعها الإلكتروني.

وعثرت البعثة أيضا علي مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود " بس" وأوستراكات من الفخار وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و قنينة من الألباستر.

وسستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، حيث خلال الثلاث أعوام السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.