  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

العثور على تمثال ملكي على هيئة أبو الهول في صعيد مصر

الأحد 15 ديسمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على تمثال ملكي على هيئة أبو الهول في صعيد مصر


وكالات / سما /

أعلنت أمس السبت وزارة الأثار المصرية أن بعثة أثرية مصرية تمكنت ، من اكتشاف تمثال ملكي صغير الحجم علي هيئة أبو الهول، وذلك أثناء أعمال المسح الأثري بإحدى المناطق بجبانة تونا الجبل بمحافظة المنيا في صعيد مصر.

وذكر بيان للوزارة أن التمثال مصنوع من الحجرى الجيري ويبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدي مهارة الفنان المصري القديم، حسبما أفادت صحيفة الشروق المصرية على موقعها الإلكتروني.

وعثرت البعثة أيضا علي مجموعات من التمائم المصنوعة من الفيانس الأزرق للمعبود " بس" وأوستراكات من الفخار وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام و قنينة من الألباستر.

وسستستمر أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود هذا التمثال في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، حيث خلال الثلاث أعوام السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل علي وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها علي مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

#وزارة الأثار المصرية #مصر #أبو الهول #تمثال

الأكثر قراءة اليوم

بتنسيق مع إسرائيل.. مصدر امريكي : المشفى الأمريكي في غزة ضمن مخططات "صفقة ترامب"

تفاصيل لقاء الرئيس التركي اردوغان بوفد من قيادة "حماس" برئاسة هنية في اسطنبول..

مهرجان مركزي لحماس وسط مدينة غزة لإحياء ذكرى انطلاقتها الـ 32

اسرائيل ليس ضمن القائمة.. تصنيف دولي: أقوى (10) قوات جوية في العالم منها بلد عربي

حماس: أنهينا تشكيل اللجان التحضيرية للانتخابات وتوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال..

معاريف: التسوية في غزة ما زالت بعيدة وإسرائيل أمام جولات أخرى من المواجهة خلال الشهور القادمة

صحيفة : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

الأخبار الرئيسية

ديختر: الطريقة الوحيدة والحل الأمثل لإنهاء قضية غزة هو كالتالي ..

122019156375618

صحيفة : إيران تُعد مفاجأة كبيرة لإسرائيل وهذه الأنظمة العسكرية وصلت لبنان

صحيفة عبرية: أميركا قد تنشر خلال أيام "صفقة القرن" وقبل تشكيل الحكومة الإسرائيلية

هآرتس تنشر مقابلة مع اثنين من الضباط الإسرائيليين تحدثا عن الهجمات التي يتم شنها في غزة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في القدس طالت نشطاءً بينهم أمين سر حركة فتح