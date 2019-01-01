7 أخطاء تفسد أناقتك.. عليك تجنبها

وكالات / سما /

يسعى الكثير من الشباب إلى الظهور في إطلالة جذابة وأنيقة، دون الوقوع في أي أخطاء بسيطة قد تفسد مظهرهم الخارجي.

أخطاء تفسد إطلالتك الأنيقة

من أهم الأخطاء التي قد تؤثر على إطلالتك الأنيقة هي عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية، مثل الأظافر الطويلة والذقن غير المتساوية.

أما الملابس فتعد من أكثر الأشياء التي تلفت الأنظار وتلعب دوراً كبيراً في أناقتك، لذا عليك تجنب بعض الأخطاء فيها مثل ارتداء قمصان ذات رقبة واسعة.

تجنب هذه الأخطاء في مظهرك

كما عليك تجنب ظهور أدواتك من جيب البنطلون، فيمكنك استبدال المحفظة بأخرى أرفع أو استعن بحقيبة لجمع أدواتك.

كما عليك أيضاً تجنب ارتداء الحذاء الرياضي الملون مع ملابس ملونة، حيث إنه يحتاج أن تكون باقي الزي غير ملونة

وتعتبر الإكسسوارات، من اللمسات الهامة التي تكتمل بها إطلالتك الجذابة، لذا عليك تجنب بعض الأخطاء مثل؛ ارتداء الساعة في اليد اليمنى، أو ارتداؤها قبل تعديل مقاسها، كما يجب تجنب استعمال إكسسوارات كثيرة.