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دراسة: النوم في النهار خطر على صحة الإنسان

الأحد 15 ديسمبر 2019 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة: النوم في النهار خطر على صحة الإنسان


وكالات / سما /

اكتشف علماء من جامعة العلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين، أن الأشخاص الذين ينامون في النهار أو ينامون لأكثر من تسع ساعات ليلا معرضون للإصابة بجلطة دماغية.

ووفقا لما نشره موقع EurekAlert، أجرى العلماء تجربة استغرقت ست سنوات بمشاركة نحو 31 ألف شخص، لم يسبق لهم الإصابة بجلطات دماغية أو أي مشكلات صحية.

وكان 8% من المشتركين في التجربة ينامون 90 دقيقة وأكثر في النهار، و24% ينامون تسع ساعات وأكثر في اليوم.

وأظهرت التجربة أن الذين أصيبوا بالجلطة الدماغية كانوا من الذين ناموا 7 إلى 8 ساعات في اليوم بنسبة 23%، في حين أن الذين ينامون ليلا ونهارا ارتفعت هذه النسبة إلى 85%.

يذكر أن العالم الروسي ميخائيل بولويكتوف، أوضح في وقت سابق أن النوم الطويل في أيام الإجازات لا يعوض التعب والإرهاق وقلة النوم على مدار لأسبوع.

وأشار بولويكتوف إلى أن النوم لفترة أطول في أيام العطل، قد يكون سببا للإصابة بأمراض خطيرة من بينها السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

#النوم #النهار #الصحة #الجلطة الدماغية

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